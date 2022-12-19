ВСУ сбили два российских вертолета. Враг ведет штурмовые действия на Донбассе – сводка

Силы противовоздушной обороны в понедельник, 19 декабря, сбили два российских вертолета, сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Информация о типе сбитых вертолетов пока отсутствует.

Также в понедельник подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны ударили по складу боеприпасов, двух командных пунктах и двух районах сосредоточения живой силы противника.

Авиация нанесла 12 ударов по позициям противника и его технике. Еще пять ударов были направлены против зенитно-ракетных комплексов россиян.

Ситуация на фронте остается без особых перемен.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях (конкретнее Генштаб не сообщает) россияне продолжают вести штурмовые действия, на других участках фронта продолжаются обстрелы разных видов вооружения.

19 декабря в Беларуси закончилась внезапная проверка боеспособности войск у границ Украины.

Андрій Водяний

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