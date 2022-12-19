В Беларуси закончилась "внезапная" проверка боеготовности войск у границ Украины

Сегодня, 19 декабря, минобороны Беларуси заявило о завершении "внезапной" проверки боеготовности, которая началась 13 декабря. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба беларуского Минобороны.

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Как отмечается, мероприятиями по проверке боевой готовности руководил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович по поручению беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Сегодня маневры беларуской армии закончились.

13 декабря в рамках "проверки боеготовности" военные Беларуси выдвинулись к границе с Украиной. Ситуацию отслеживала Госпогранслужба Украины.

к границе с Украиной. Ситуацию Госпогранслужба Украины. В британской разведки заявили, что военные маневры на территории Беларуси вряд ли говорят о том, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время.

на территории Беларуси вряд ли говорят о том, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время. Сегодня в Беларуси ожидают приезд российского диктатора Владимира Путина.

Наталія Медведєва

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