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В Беларуси закончилась "внезапная" проверка боеготовности войск у границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 14:27
В Беларуси закончилась
Беларуские военные (Скриншот видео)

Сегодня, 19 декабря, минобороны Беларуси заявило о завершении "внезапной" проверки боеготовности, которая началась 13 декабря. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба беларуского Минобороны.

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Как отмечается, мероприятиями по проверке боевой готовности руководил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович по поручению беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Сегодня маневры беларуской армии закончились. 

  • 13 декабря в рамках "проверки боеготовности" военные Беларуси выдвинулись к границе с Украиной. Ситуацию отслеживала Госпогранслужба Украины.
  • В британской разведки заявили, что военные маневры на территории Беларуси вряд ли говорят о том, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время.
  • Сегодня в Беларуси ожидают приезд российского диктатора Владимира Путина.
Наталія Медведєва
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беларусь
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