Лукашенко "внезапно" решил проверить боеготовность армии Беларуси
В армии Беларуси с утра 13 декабря – "внезапная" проверка боеготовности, которую поручил военным провести местный диктатор Александр Лукашенко. Об этом пишет пресс-служба Минобороны страны-союзницы российских оккупантов.
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"Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", – заявили у главы ведомства Виктора Хренина.
Жителей страны предупредили, в этот период будет передвижение военной техники и личного состава по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности – гражданским их использование запрещено.
В Беларуси учения (или "учения", под которые маскируются перемещения войск, в том числе российских) проходят почти непрерывно уже около года: с тех пор, как в Кремле решили, что нападут на Украину со своей территории и территории Беларуси.
12 декабря СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.
- По данным разведки, в Беларуси на начало зимы было около 9000 солдат армии России, но их число растет.
- На фоне угрозы нового вторжения в Украину с севера, в том числе с подключением армии Беларуси, лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что солдаты РБ "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями".
- Глава Ровенской области Коваль считает, говоря об отношении местных к беларусам, что "украинцы – нация такая, прощающая".
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