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Лукашенко "внезапно" решил проверить боеготовность армии Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 09:58
Лукашенко
Фото - Минобороны Беларуси

В армии Беларуси с утра 13 декабря – "внезапная" проверка боеготовности, которую поручил военным провести местный диктатор Александр Лукашенко. Об этом пишет пресс-служба Минобороны страны-союзницы российских оккупантов.

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"Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", – заявили у главы ведомства Виктора Хренина.

Жителей страны предупредили, в этот период будет передвижение военной техники и личного состава по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности – гражданским их использование запрещено.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

В Беларуси учения (или "учения", под которые маскируются перемещения войск, в том числе российских) проходят почти непрерывно уже около года: с тех пор, как в Кремле решили, что нападут на Украину со своей территории и территории Беларуси.

12 декабря СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.

Євген Пилипенко
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