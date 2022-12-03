В Беларуси накапливают войска, но угрозы еще нет. Генштаб ВСУ может усилить границу – Наев

В Беларуси продолжается накопление группировки российско-беларуских войск, однако угрозы наступления с территории этой страны пока нет. Если это случится, ударную группировку "встретят" уже дислоцированные на границе войска Украины или же подкрепленная Генштабом группировка. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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"Ситуация в северной операционной зоне является контролируемой. Но на территории Беларуси продолжается накопление группировки войск РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию", – сказал Наев.

Он подчеркнул, что непосредственно сейчас угрозы со стороны Беларуси еще нет, а проводимая в данный момент украинскими силами работа должна повысить стойкость обороны и адекватность реагирования на рост этой угрозы.

"По плану, в случае роста военной угрозы, в зависимости от ее количественного и качественного состава, предусмотрены или действия самой группировки (украинских войск. – Ред.), или действия при помощи дополнительных сил и средств, которыми нас усилит Генеральный штаб ВСУ", – сказал Наев.

По данным ГУР, в Беларуси сейчас 9000 солдат армии России, их могут использовать для двух вариантов – удара из Беларуси или для возвращения на территорию Украины по ротации на харьковское или другие направления.

Аналитики ISW заявляют, что Лукашенко продолжает выстраивать информационные условия, чтобы противостоять давлению РФ и не вступать в прямую войну — с этим связаны его заявления о том, что НАТО якобы собирается напасть на Беларусь.

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Оксана Житнюк

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