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Лукашенко продолжает избегать прямого участия в войне. Отсюда слова об "угрозе НАТО" — ISW

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 09:28
Лукашенко продолжает избегать прямого участия в войне. Отсюда слова об
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко продолжает избегать прямого участия в войне против Украины, делая заявления о якобы угрозе со стороны НАТО. К такому выводу пришли в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Лукашенко продолжает выстраивать информационные условия, чтобы противостоять давлению России и не вступать в прямую войну против Украины — с этим связаны его заявления о том, что НАТО собирается напасть на Беларусь. 

Самопровозглашенный президент обвинил Украину и НАТО в росте провокаций на границе и сказал, что украинские власти пытаются втянуть силы Альянса в войну. Также он отметил, что Беларуси "удалось удержать потенциального противника от применения военной силы".

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что непосредственной подготовке к войне в стране нет и что РБ будет защищать только свою территорию. 

Комментарии Хренина и Лукашенко, вероятно, прозвучали для продолжения информационной операции по созданию угрозы из Беларуси, чтобы связать Вооруженные Силы Украины на северной границе. 

Режим в Беларуси рассказывает о мнимой угрозе со стороны НАТО, чтобы обосновать необходимость военных РБ оставаться на территории страны и не участвовать в войне против Украины, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Путин может убить Лукашенко для аннексии Беларуси и контроля над ее армией — RLI 

Дмитро Гриниченко
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война беларусь александр лукашенко isw
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