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На фоне угроз Лукашенко уничтожением Украины. В Беларуси нет ударных групп – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 13:38
На фоне угроз Лукашенко уничтожением Украины. В Беларуси нет ударных групп – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Ukrinform)

На территории Беларуси, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ формирование российскими оккупантами ударных группировок для возобновления наступательных действий не отмечается. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

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"На территории Беларуси, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ формирование врагом ударных группировок для возобновления наступательных действий не отмечается", – сказал он.

В то же время, Громов отметил, что на территории Беларуси продолжают находиться более 9 000 российских военных и более 250 единиц вооружения и военной техники.

По его словам, военное руководство Беларуси решило продлить до 28 ноября проверку боевой готовности своих войск, в том числе с привлечением офицеров ВС РФ. Громов отметил, что эта проверка проходит с мая текущего года.

При этом Генштаб считает "низкой" готовность беларуских военных вести самостоятельные наступательные действия. Большинство личного состава, по словам Громова, отказывается принимать участие в войне.

"В то же время около 10 000-15 000 личного состава силовых структур Беларуси готовы принять участие в так называемой спецоперации РФ", – сказал генерал.

Ранее сегодня беларуский провластный Telegram-канал "Пул первого" опубликовал видеоинтервью беларуского диктатора Александра Лукашенко российским СМИ, в котором тот заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.

  • Спецслужбы РФ готовят теракты на территории Беларуси. Их целями могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция "Островец". Об этом говорится в срочном обращении Вооруженных Сил Украины к гражданам Беларуси.
Вадим Ребрина
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беларусь
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