Срочное обращение ВСУ к беларусам: РФ готовит у вас теракты, чтобы втянуть в войну – видео

Спецслужбы РФ готовят теракты на территории Беларуси. Их целями могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция Островец. Об этом говорится в срочном обращении Вооруженных Сил Украины к гражданам Беларуси.

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В ВСУ подчеркивают, что Россия хочет "любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной".

"Беларусы, ваша безопасность и ваше будущее – в ваших руках. Требуйте от своего руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 конституции РБ, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", – говорится в обращении.

В ВСУ призвали беларусов отслеживать любые подозрительные действия, любых подозрительных людей, появление транспорта вблизи критической инфраструктуры, сообщать о таких фактах беларуским правоохранительным органам и, в случае отсутствия реакции, информировать мировую общественность всеми доступными способами.

"Украина, несмотря на обстрелы и наступление российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом", – говорится в обращении.

В Вооруженных Силах напомнили, что Украина не отвечала ни на одно провокационное действие с территории Беларуси, "тем более не планирует агрессивных действий на территории РБ — это официальная позиция Украины".

20 ноября Главное управление разведки Минобороны считает, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины с помощью подстроенных терактов.

Вадим Ребрина

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