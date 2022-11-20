ГУР: Россия может попытаться вовлечь Беларусь в войну терактами. Главная цель – АЭС
Главное управление разведки Минобороны считает, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины с помощью подстроенных терактов.
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"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Одна из главных целей – беларуская атомная электростанция Островец", – говорится на сайте разведки.
Реализацией провокаций занимаются российские спецслужбы, но ответственными за теракты назначат граждан стран НАТО и Украины, которые по плану должны быть одеты в беларускую военную форму.
"По мнению разработчиков, "проекту" все это должно ускорить втягивание беларуской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в беларуском обществе", – заявила разведка.
- 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
- По оценке Генштаба на начало ноября, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попыток нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и в этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
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