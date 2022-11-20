ГУР: Россия может попытаться вовлечь Беларусь в войну терактами. Главная цель – АЭС

Главное управление разведки Минобороны считает, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины с помощью подстроенных терактов.

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"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Одна из главных целей – беларуская атомная электростанция Островец", – говорится на сайте разведки.

Реализацией провокаций занимаются российские спецслужбы, но ответственными за теракты назначат граждан стран НАТО и Украины, которые по плану должны быть одеты в беларускую военную форму.

"По мнению разработчиков, "проекту" все это должно ускорить втягивание беларуской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в беларуском обществе", – заявила разведка.

9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит ударной, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба на начало ноября, для формирования ударных подразделений на территории Беларуси для попыток нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и в этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Андрій Водяний

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