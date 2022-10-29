Угроза нового вторжения из Беларуси резко возрастет после деоккупации Херсона – Буданов

Военная группировка в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Drive.

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Буданов отметил, что для России остается стратегически важным перерезать линии снабжения с Запада.

"Можно сказать, что это заветная мечта Российской Федерации", – сказал он.

Однако реальных военных возможностей для решения этой задачи у агрессора пока нет, указывает глава ГУР.

"Присутствие российских военных в Беларуси в настоящее время не так велико. Там всего около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена по тяжелым системам вооружения, а ее большую часть – около 80% – составляет мобилизованный личный состав", – сказал Буданов.

Исходя из этого он считает, что на данном этапе угрозы вторжения со стороны Беларуси нет.

Однако ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон, говорит глава ГУР, потому что после отхода от Херсона боеспособные подразделения частично передислоцируют на Запорожское направление, а другая их часть может быть быстро переброшена на север, в Беларусь.

По словам Буданова, ВСУ готовы к отражению нового вторжения на северном направлении, если такая угроза станет реальной.

Глава ГУР также сказал в интервью, что Силы обороны, вероятно, смогут деоккупировать Херсон до конца ноября.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

27 октября представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сказал, что в Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая была бы должным образом оснащена для наступления.

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Сергій Бережний

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