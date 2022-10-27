Военной группировки для нового вторжения в Украину в Беларуси сейчас нет – ГУР

В Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая была бы должным образом оснащена для наступления. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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Черняк отметил, что Беларусь проводит обучение личного состава, чтобы Украина вынуждена была отвлекать внимание и силы с восточного и южного направления.

Россия пока отправляет в Беларусь железнодорожным транспортом недавно мобилизованных, для которых нет должного вооружения и техники. Черняк отметил, что отремонтированные в Беларуси танки и бронетранспортеры одновременно отправляют, наоборот, в Россию.

При этом, сказал Черняк, потенциальная опасность со стороны Беларуси сохраняется.

"С территории Беларуси осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда же переброшены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", – напомнил он.

Сегодня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что ВСУ нарастили группировку на границе с Беларусью, чтобы адекватно реагировать на все угрозы.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

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Сергій Бережний

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