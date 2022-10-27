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Беларусь. ВСУ нарастили группировку на границе и адекватно реагируют на угрозы — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 13:42
Беларусь. ВСУ нарастили группировку на границе и адекватно реагируют на угрозы — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины нарастили группировку на границе с Беларусью, чтобы адекватно реагировать на все угрозы. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, все передвижения российских оккупантов на территории Беларуси отслеживаются. Он отметил, что, кроме аэродрома "Зябровка", россияне пытаются перебросить свои войска на другие аэродромы РБ, а также проводят "активные мероприятия" на полигонах этой страны. 

Также фиксируются регулярные запуски дронов-камикадзе с территории Беларуси. 

Громов подчеркнул, что на данный момент нет признаков формирования ударных группировок противника в Беларуси, но угроза "есть и будет".

"Мы на это реагируем, уже нарастили свою группировку на северном направлении. Адекватно реагируем на все угрозы", — резюмировал он.

  • С территории Беларуси регулярно отправляются эшелоны с боеприпасами и военной техникой для российских оккупантов.
  • В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
  • По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

Читайте также: Генштаб: В Беларуси готовятся к эскалации. Говорят о "превентивных мерах" против Украины и НАТО

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война беларусь генштаб Алексей Громов
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