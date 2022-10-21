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В Беларуси запретили съемку и видеорегистраторы в двух граничащих с Украиной районах

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 19:17
В Беларуси запретили съемку и видеорегистраторы в двух граничащих с Украиной районах - Фото
Иллюстративное фото - Минобороны Беларуси

Спецслужбы беларуского диктатора Александра Лукашенко запретили видеосъемку и использование видеорегистраторов в двух граничащих с Украиной районах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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В Генштабе подчеркнули, что на Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Полесском направлениях россияне обстреливали минометами и ствольной артиллерией населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

В то же время, сообщает Генштаб, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы ужесточили режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

В Беларуси запретили съемку и видеорегистраторы в двух граничащих с Украиной районах

Также, по данным Генштаба, в военкоматах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, беларусы должны быть готовы к вызову.

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Оксана Житнюк
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