В Беларуси запретили съемку и видеорегистраторы в двух граничащих с Украиной районах

Спецслужбы беларуского диктатора Александра Лукашенко запретили видеосъемку и использование видеорегистраторов в двух граничащих с Украиной районах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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В Генштабе подчеркнули, что на Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Полесском направлениях россияне обстреливали минометами и ствольной артиллерией населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

В то же время, сообщает Генштаб, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы ужесточили режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

Также, по данным Генштаба, в военкоматах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, беларусы должны быть готовы к вызову.

15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск": смотрите фото и видео.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов.

20 октября появились спутниковые снимки и свидетельства очевидцев о том, что на военный аэродром в Зябровке под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Оксана Житнюк

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