В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки
Беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что на военный аэродром в Зябровке под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.
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Читатели издания сообщают, что в последнее время туда прибыло больше российской техники и военнослужащих.
Так выглядел военный аэродром в Зябровке 24 августа.
А вот так это выглядело спустя два месяца, 16 октября.
В северной части аэродрома видны песчаные насыпи. Причем песок не привозят извне, а берут прямо из карьеров на аэродроме, отмечает издание.
Подобные сооружения в виде насыпей можно увидеть, например, в в/ч 1146 зенитно-ракетного полка, выполняющего задачи по охране Островецкой АЭС, пишет Радио Свобода. Там, по информации издания, на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.
На спутниковом снимке видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, видно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. На снимке, сделанном 16 октября, также виден поезд, который привез горючее.
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