UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 13:35
В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки - Фото
Аэродром Зябровка (Фото - Googe Earth)

Беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что на военный аэродром в Зябровке под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Читатели издания сообщают, что в последнее время туда прибыло больше российской техники и военнослужащих.

Так выглядел военный аэродром в Зябровке 24 августа.

В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки

А вот так это выглядело спустя два месяца, 16 октября.

В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки

В северной части аэродрома видны песчаные насыпи. Причем песок не привозят извне, а берут прямо из карьеров на аэродроме, отмечает издание.

В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки

Подобные сооружения в виде насыпей можно увидеть, например, в в/ч 1146 зенитно-ракетного полка, выполняющего задачи по охране Островецкой АЭС, пишет Радио Свобода. Там, по информации издания, на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

На спутниковом снимке видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, видно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. На снимке, сделанном 16 октября, также виден поезд, который привез горючее.

В Беларуси у границы с Украиной скапливаются войска: спутниковые снимки
  • 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск": смотрите фото и видео.
  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов.
  • 19 октября в ВСУ сообщили, что сейчас вероятность повторного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти.

Читайте также: Лукашенко воинственными заявлениями показывает Путину, что выполняет "обязательства" — ГУР

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война граница беларусь Зябровка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 