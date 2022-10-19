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Лукашенко воинственными заявлениями показывает Путину, что выполняет "обязательства" — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 13:24
Лукашенко воинственными заявлениями показывает Путину, что выполняет
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко своими воинственными заявлениями показывает лидеру оккупантов Владимиру Путину, что выполняет "союзнические обязательства", имитируя военную активность в РБ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что режим в Беларуси внимательно наблюдает за беспорядком, который происходит при проведении мобилизации в России и понимает: если объявить "частичную" мобилизацию в РБ, то ситуация будет еще сложнее и может привести к социальному взрыву. 

Режим Лукашенко осознает всю опасность решения о непосредственном участии армии Беларуси в войне России против Украины — из-за этого диктатор пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет "союзнические обязательства", отвлекая резервы Вооруженных Сил Украины от применения на южном и восточном фронтах. 

Также под видом активизации мобилизационных мероприятий спецслужбы Беларуси скрытно изучают возможную реакцию общества и готовность населения к протестам. 

Все это свидетельствует, что режим в Беларуси не уверен в поддержке населением решений насчет участия в войне РФ против Украины, констатировали в разведке. 

  • Лукашенко будет уничтожен вместе с Украиной, если России удастся победить в войне, ранее заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа.

Читайте также: В Раде заявили, что Украине стоит разорвать дипотношения с Беларусью: Вопрос назрел 

Дмитро Гриниченко
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война беларусь разведка александр лукашенко
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