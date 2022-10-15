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В Раде заявили, что Украине стоит разорвать дипотношения с Беларусью: Вопрос назрел

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 11:24
В Раде заявили, что Украине стоит разорвать дипотношения с Беларусью: Вопрос назрел - Фото
Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что Украине стоит разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, вопрос разрыва дипотношений с Беларусью уже назрел. Он отметил, что все сложнее иметь отношения со страной, во главе которой стоит диктатор Александр Лукашенко.

Мережко сказал, что по официальной версии, дипотношения с Беларусью не были разорваны из-за необходимости защиты прав и интересов украинских граждан. 

"Возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, участвующим в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну", — сказал парламентарий. 

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Дмитро Гриниченко
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дипломатические отношение Россия Украина война беларусь Александр Мережко
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