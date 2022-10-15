В Раде заявили, что Украине стоит разорвать дипотношения с Беларусью: Вопрос назрел

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что Украине стоит разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, вопрос разрыва дипотношений с Беларусью уже назрел. Он отметил, что все сложнее иметь отношения со страной, во главе которой стоит диктатор Александр Лукашенко.

Мережко сказал, что по официальной версии, дипотношения с Беларусью не были разорваны из-за необходимости защиты прав и интересов украинских граждан.

"Возможно, это связано с тем, что хотя Беларусь и является государством, участвующим в российской агрессии, является соучастником агрессии против Украины, но еще не полностью включилась в полномасштабную войну", — сказал парламентарий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины.

Ранее Генштаб сообщал, что оборонно-промышленный комплекс Беларуси помогает ремонтировать оккупантам подбитую технику.

Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

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Дмитро Гриниченко

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