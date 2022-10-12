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Лукашенко помогает России. Беларусь ремонтирует технику и отправляет танки — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 07:28
Лукашенко помогает России. Беларусь ремонтирует технику и отправляет танки — Генштаб - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявляет о готовности Беларуси помогать России в войне против Украины, оборонно-промышленный комплекс страны помогает ремонтировать оккупантам подбитую технику. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные сообщают, что диктатор продолжает предоставлять российским оккупантам помощь в войне, а оборонный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, которая была повреждена в ходе боевых действий.

Также отмечается, что в Белгородскую область была отправлена первая партия из 20 снятых с хранения танков Т-72.

Маловероятно, что армии РФ и Беларуси атакуют Украину с севера, несмотря на заявления Александра Лукашенко. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

  • Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
  • В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.
  • В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Лукашенко пока не принял окончательного решения вступать в войну против Украины – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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Россия война беларусь александр лукашенко генштаб
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