Лукашенко помогает России. Беларусь ремонтирует технику и отправляет танки — Генштаб

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявляет о готовности Беларуси помогать России в войне против Украины, оборонно-промышленный комплекс страны помогает ремонтировать оккупантам подбитую технику. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные сообщают, что диктатор продолжает предоставлять российским оккупантам помощь в войне, а оборонный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, которая была повреждена в ходе боевых действий.

Также отмечается, что в Белгородскую область была отправлена первая партия из 20 снятых с хранения танков Т-72.

Маловероятно, что армии РФ и Беларуси атакуют Украину с севера, несмотря на заявления Александра Лукашенко. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.

В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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