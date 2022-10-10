Лукашенко пока не принял окончательного решения вступать в войну против Украины – ГУР

Главное управление разведки Минобороны не может утверждать, что беларуский диктатор Александр Лукашенко принял окончательное решение об участии в войне против Украины на стороне России. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что Беларусь вступила в войну на стороне РФ, он сказал: "Сегодня мы не можем говорить о том, что Лукашенко принял окончательное решение. И на сегодняшний день, по обобщенной информации от различных источников, практических действий по возможной подготовке и проведению в стране, в частности дополнительных мобилизационных мероприятий, не наблюдается".

По словам Юсова, активность сухопутного беларуского компонента вдоль границы с Украиной по состоянию на данный момент – в повседневных пределах, без резких изменений.

"То есть мы можем говорить и утверждать, что Путин пытается дожимать Лукашенко относительно полноценного участия в войне против Украины, но мы видим, какую помощь режим Лукашенко оказывает Путину в этом: это и воздушное пространство, и многие другие моменты, в том числе снабжение боеприпасами и вооружением, о чем ранее сообщалось", – сказал Юсов.

"Но относительно полноценного участия в наземной операции сегодня мы не можем этого утверждать. Если такое решение будет принято и подготовка будет проводиться, Украина будет об этом знать и соответствующим образом реагировать как на один из возможных сценариев", – добавил он.

Комментируя информацию о переброске на территорию Беларуси российских мобилизованных, спикер отметил, что украинская разведка и ранее сообщала о подготовке на территории Беларуси соответствующей инфраструктуры для того, чтобы разместить там дополнительно 20 000 российских военных.

Сегодняшние заявления Лукашенко, отметил Юсов, лишь подтверждают эту информацию. Но наличие этих военных, по его словам, – это тоже не только война против Украины, но и дополнительное давление на беларуское общество, а также, возможно, на самого Лукашенко, считает спикер.

Он также отметил, что никаких оснований для паники у украинцев сейчас нет. "Паника должна быть у врага", – подчеркнул Юсов.

Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

В ОК "Север" сегодня сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.

Читайте также: Россия обстреляла Украину ракетами Х-101, Х-555, калибрами, искандерами, из РСЗО – ВСУ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.