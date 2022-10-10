UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прорывов или наступления со стороны Беларуси и России не зафиксировано — ОК "Север"

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 13:07
Прорывов или наступления со стороны Беларуси и России не зафиксировано — ОК
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Прорывов или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что ситуация в Черниговской области полностью контролируемая, а Силы обороны Украины продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий. 

Отмечается, что граница под полным контролем Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии — прорывов или наступательных действий со стороны Беларуси или России не зафиксировано. 

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война беларусь ОК Север
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 