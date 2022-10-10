Прорывов или наступления со стороны Беларуси и России не зафиксировано — ОК "Север"
10.10.2022, 13:07
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Прорывов или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север".
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Военные заявляют, что ситуация в Черниговской области полностью контролируемая, а Силы обороны Украины продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий.
Отмечается, что граница под полным контролем Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии — прорывов или наступательных действий со стороны Беларуси или России не зафиксировано.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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