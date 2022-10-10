Залужный: Россия выпустила 75 ракет по Украине, 41 сбили силы ПВО. Удары продолжаются
10.10.2022, 11:08
Валерий Залужный (Фото: скриншот с видео)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне.
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По его словам, российские террористы наносят массированные ракетные и авиационные удары по Украине, а также применяют ударные беспилотники.
С утра противник выпустил уже 75 ракет, 41 из которых удалось сбить силам ПВО.
Он отметил, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить гражданских, однако атака оккупантов продолжается. Генерал призвал граждан находиться в укрытиях.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
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