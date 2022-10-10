Залужный: Россия выпустила 75 ракет по Украине, 41 сбили силы ПВО. Удары продолжаются

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российские террористы наносят массированные ракетные и авиационные удары по Украине, а также применяют ударные беспилотники.

С утра противник выпустил уже 75 ракет, 41 из которых удалось сбить силам ПВО.

Он отметил, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить гражданских, однако атака оккупантов продолжается. Генерал призвал граждан находиться в укрытиях.

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.