В центре Киева прогремели взрывы. Идет массированная ракетная атака на всю Украину

Утром 10 октября в Киеве прозвучали взрывы. Взрывы слышали журналисты LIGA.net.

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Около 08:20 в Киеве прогремело несколько взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко написал: "Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже".

Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах. Информация уточняется, сообщила Суспильному спикер ГСЧС Светлана Водолага.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба написал в 09:13: "Жители Киевской области! В области работает ПВО. Воздушная тревога все еще продолжается. Оставайтесь в укрытиях!"

КГГА сообщила, что все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота".

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

"Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается!", – написали в КГГА.

В 09:28 Кличко сообщил, что ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе.

Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

"Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", – написал Кличко.

Около 09:30 журналисты LIGA.net снова слышали взрывы.

Воздушная тревога по всей стране. Из разных городов поступает информация о взрывах и работе ПВО.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в результате обстрела центра Киева повреждено здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.

"Массированный ракетный обстрел Украины. Киев, Днепр, Житомир, Хмельницкій, Запорожье, Львов и другие города", – написал он.

Президент Владимир Зеленский:

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Полностью. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными".

В 09:54 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве разрушена детская площадка и пострадало здание музея Ханенко в центре столицы.

В 10:07 Кличко сообщил, что есть несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города.

"Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", – написал мэр Киева.

Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытие, сообщили в КГГА.

В Киевской области оккупанты обстреляли один из населенных пунктов в Вышгородском районе, сообщает полиция в 10:20.

В результате взрыва загорелись частные дома.

"Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов" – сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По предварительным данным, погибших нет.

В Киеве известно о 5 погибших и 12 пострадавших, сообщила полиция в 10:24.

По информации Укрзализныци, взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

Ночью армия России ударила ракетами по домам в Запорожье, снова обвалился подъезд.

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Наталія Медведєва

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