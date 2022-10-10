Подоляк о ракетных ударах по Украине: Больше никаких разговоров о переговорах с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.
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По его словам, Украина видит "откровенное проявление абсолютной террористической сути" режима диктатора Владимира Путина.
"Не имея возможности эффективно воевать на поле боя, они наносят масштабные и умышленные удары по гражданским объектам в городах. Очевидно, что больше нет никакой маскировки — Путин лично отдает приказы массово убивать гражданских граждан. Уничтожать именно гражданскую инфраструктуру. Бить крылатыми ракетами по центрам украинских городов в часы пик", — заявил Подоляк.
Он отметил, что мировое сообщество должно отреагировать немедленно — Украине нужно предоставить больше вооружений, а также новые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Также советник главы ОП подчеркнул, что больше не может быть никаких разговоров про "умиротворение террориста через переговоры".
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожью. Обрушился подъезд жилого дома.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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