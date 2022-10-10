UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о ракетных ударах по Украине: Больше никаких разговоров о переговорах с Россией

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 10:57
Подоляк о ракетных ударах по Украине: Больше никаких разговоров о переговорах с Россией - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина видит "откровенное проявление абсолютной террористической сути" режима диктатора Владимира Путина

"Не имея возможности эффективно воевать на поле боя, они наносят масштабные и умышленные удары по гражданским объектам в городах. Очевидно, что больше нет никакой маскировки — Путин лично отдает приказы массово убивать гражданских граждан. Уничтожать именно гражданскую инфраструктуру. Бить крылатыми ракетами по центрам украинских городов в часы пик", — заявил Подоляк. 

Он отметил, что мировое сообщество должно отреагировать немедленно — Украине нужно предоставить больше вооружений, а также новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. 

Также советник главы ОП подчеркнул, что больше не может быть никаких разговоров про "умиротворение террориста через переговоры".

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война обстрелы михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 