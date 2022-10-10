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Зеленский показал последствия ракетного удара оккупантов по центру Киева — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 10:07
Последствия ударов по центру Киева (Фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

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По его словам, в 229-й день полномасштабной войны россияне пытаются уничтожить украинцев и стереть страну с лица земли. 

"Пытаются уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", — написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что воздушная тревога продолжается по всей Украине, есть попадания ракет, погибшие и раненые. Он призвал не покидать укрытий. 

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе 

Дмитро Гриниченко
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