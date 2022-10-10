Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
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По его словам, в 229-й день полномасштабной войны россияне пытаются уничтожить украинцев и стереть страну с лица земли.
"Пытаются уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", — написал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что воздушная тревога продолжается по всей Украине, есть попадания ракет, погибшие и раненые. Он призвал не покидать укрытий.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожью. Обрушился подъезд жилого дома.
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