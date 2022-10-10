Кулеба о массированных ударах по Украине: Путин — террорист, который говорит ракетами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами", комментируя массированные обстрелы городов Украины 10 октября. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, многочисленные ракетные удары по Украине говорят о том, что единственная тактика Путина — это террор против мирных городов.

Он отметил, что обстрелы являются ответом всем "миротворцам", которые хотят говорить с РФ о мире.

"Путин — террорист, который разговаривает ракетами", — написал министр.

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.