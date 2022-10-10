Кулеба о массированных ударах по Украине: Путин — террорист, который говорит ракетами
10.10.2022, 10:32
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами", комментируя массированные обстрелы городов Украины 10 октября. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, многочисленные ракетные удары по Украине говорят о том, что единственная тактика Путина — это террор против мирных городов.
Он отметил, что обстрелы являются ответом всем "миротворцам", которые хотят говорить с РФ о мире.
"Путин — террорист, который разговаривает ракетами", — написал министр.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожью. Обрушился подъезд жилого дома.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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