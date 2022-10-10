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Кулеба о массированных ударах по Украине: Путин — террорист, который говорит ракетами

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 10:32
Кулеба о массированных ударах по Украине: Путин — террорист, который говорит ракетами - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами", комментируя массированные обстрелы городов Украины 10 октября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, многочисленные ракетные удары по Украине говорят о том, что единственная тактика Путина — это террор против мирных городов. 

Он отметил, что обстрелы являются ответом всем "миротворцам", которые хотят говорить с РФ о мире. 

"Путин — террорист, который разговаривает ракетами", — написал министр. 

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары Россия война владимир путин дмитрий кулеба
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