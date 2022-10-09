У Лукашенко заявили, что Украина собирается атаковать Беларусь. МИД: Это провокация
Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы собирается атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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Кизим был приглашен в МИД Беларуси вечером 8 октября — ему вручили ноту, в которой утверждалось, что Украина якобы планирует нанесли удар по территории Беларуси.
В МИД заявили, что данная информация не соответствует действительности. Дипломаты отметили, что "категорически отбрасывают очередные инсинуации" режима диктатора Александра Лукашенко.
"Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана России по совершению провокаций и дальнейшего обвинения Украины. Призываем беларусский народ не поддаваться на провокации", — сказано в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что Украина никогда не претендовала на чужие территории и четко придерживается норм международного права, а власти Беларуси должны перестать выполнять задания Кремля и немедленно перестать поддерживать Россию в войне против Украины.
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