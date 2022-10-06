Утром российские Ту-22М3 из воздуха Беларуси ударили ракетами по Украине – Генштаб
Утром 6 октября стратегическая авиация страны-оккупанта России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства союзной врагу Беларуси. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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По его словам, ракеты были запущены по территории Украины звеном из четырех бомбардировщиков Ту-22М3.
"Прошлое применение авиации с этого направления было зафиксировано 28 августа", – сообщил бригадный генерал.
Громов не уточнил, куда нанесли удар ВКС РФ. Вероятно, он рассказал об утреннем ударе по Шепетовскому району Хмельницкой области.
Беларуское разведсообщество Беларускі Гаюн пишет, что с февраля с территории страны по Украине было запущено "не меньше 717 ракет". Кроме того, угроза ракетных ударов со стороны Беларуси сохранится минимум до конца года: действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 19 800 м на юге страны продлено с 6 октября по 1 января 2023 года.
Это ограничение не распространяется на авиацию армии Беларуси и пограничников, уточнили в "Гаюне".
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