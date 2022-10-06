UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Утром российские Ту-22М3 из воздуха Беларуси ударили ракетами по Украине – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 15:46
Утром российские Ту-22М3 из воздуха Беларуси ударили ракетами по Украине – Генштаб - Фото
Ту-22М3 (скриншот)
дополнено

Утром 6 октября стратегическая авиация страны-оккупанта России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства союзной врагу Беларуси. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ракеты были запущены по территории Украины звеном из четырех бомбардировщиков Ту-22М3.

"Прошлое применение авиации с этого направления было зафиксировано 28 августа", – сообщил бригадный генерал.

Громов не уточнил, куда нанесли удар ВКС РФ. Вероятно, он рассказал об утреннем ударе по Шепетовскому району Хмельницкой области.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые белорусские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Беларуское разведсообщество Беларускі Гаюн пишет, что с февраля с территории страны по Украине было запущено "не меньше 717 ракет". Кроме того, угроза ракетных ударов со стороны Беларуси сохранится минимум до конца года: действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 19 800 м на юге страны продлено с 6 октября по 1 января 2023 года.

Это ограничение не распространяется на авиацию армии Беларуси и пограничников, уточнили в "Гаюне".

Читайте также: Лукашенко съязвил, что в Украине "парятся" – "ах, как бы Беларусь не вступила в войну"

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь ракетный удар хмельницкая область Ту-22
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 