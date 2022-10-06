Утром российские Ту-22М3 из воздуха Беларуси ударили ракетами по Украине – Генштаб

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Утром 6 октября стратегическая авиация страны-оккупанта России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства союзной врагу Беларуси. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, ракеты были запущены по территории Украины звеном из четырех бомбардировщиков Ту-22М3.

"Прошлое применение авиации с этого направления было зафиксировано 28 августа", – сообщил бригадный генерал.

Громов не уточнил, куда нанесли удар ВКС РФ. Вероятно, он рассказал об утреннем ударе по Шепетовскому району Хмельницкой области.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые белорусские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Беларуское разведсообщество Беларускі Гаюн пишет, что с февраля с территории страны по Украине было запущено "не меньше 717 ракет". Кроме того, угроза ракетных ударов со стороны Беларуси сохранится минимум до конца года: действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 19 800 м на юге страны продлено с 6 октября по 1 января 2023 года.

Это ограничение не распространяется на авиацию армии Беларуси и пограничников, уточнили в "Гаюне".

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Євген Пилипенко

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