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Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами на север от Хмельницкого – в "молоко"

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 09:52
Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами на север от Хмельницкого – в
Иллюстративное фото из Шепетовского района (скриншот)

6 октября, около 06:00, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар, помимо Запорожья, и по Хмельницкой области. Об этом сообщил глава местной военно-гражданской администрации Сергей Гамалий.

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Враг выпустил две крылатые ракеты – обе упали в Шепетовском районе.

Одна ударила рядом с инфраструктурным объектом, не причинив разрушений, вторая – на пустыре (по предварительной информации, есть незначительные повреждения некоторых окрестных домов).

Также произошла остановка поезда: из-за "прилета" дерево упало на ж/д пути. На этот момент движение поездов возобновлено.

Погибших и пострадавших нет.

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Євген Пилипенко
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война ракетный удар поезд хмельницкая область
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