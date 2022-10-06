Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами на север от Хмельницкого – в "молоко"
6 октября, около 06:00, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар, помимо Запорожья, и по Хмельницкой области. Об этом сообщил глава местной военно-гражданской администрации Сергей Гамалий.
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Враг выпустил две крылатые ракеты – обе упали в Шепетовском районе.
Одна ударила рядом с инфраструктурным объектом, не причинив разрушений, вторая – на пустыре (по предварительной информации, есть незначительные повреждения некоторых окрестных домов).
Также произошла остановка поезда: из-за "прилета" дерево упало на ж/д пути. На этот момент движение поездов возобновлено.
Погибших и пострадавших нет.
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- Тем временем бизнес прогнозирует, что война закончится в 2023 году победой Украины – наш опрос.
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