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Сторонники оккупантов бегут из Сватово и Херсонской области: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 07:17
Сторонники оккупантов бегут из Сватово и Херсонской области: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Сторонники российских оккупантов бегут из Сватово и Херсонской области. Украинские военные отбили атаки в районе восьми населенных пунктов, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ за сутки нанесла пять ракетных и восемь авиаударов, 65 раз обстреливала из РСЗО. На фоне освобождения украинскими силами территорий из еще оккупированных населенных пунктов бегут сторонники оккупантов.

По данным Генштаба, из Сватово выехали в Новопсковку три автобуса сторонников россиян. На оккупированной части Херсонской области представители частных охранных компаний из Крыма планируют вернуться на оккупированный полуостров.

В Рубежном россияне ввели комендантский час и усилили фильтрацию для поиска диверсантов и партизан. В Энергодаре оккупанты минируют объекты инфраструктуры.

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Украинские военные за сутки отбили атаки в районах Выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута. Красногоровки, Майорска и Новомихайловки.

Авиация ВСУ нанесла более 15 ударов: поражены 12 районов скопления вооружения и техники, четыре ЗРК. Также сбито девять беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 14 районов скопления сил техники, склад боеприпасов, восемь других важных объектов.

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Марко Сировой
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ВСУ война армия рф генштаб войска россии
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