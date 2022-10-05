За сутки, 5 октября, в Херсонской области освободили три населенных пункта. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается", – сказал Зеленский.

Президент особо отметил личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий в Херсонской области.

Зеленский отметил воинов Воздушных сил ВСУ, которым сегодня удалось сбить шесть беспилотников иранского производства.

"Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Я благодарю за меткость, парни!" – сказал Зеленский.

Читайте также: "Пока в РФ пьянеют от попыток аннексии". Резников показал карту осеннего наступления ВСУ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.