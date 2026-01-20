В Финляндии заявили о первом эффекте от забора на границе. Нарушитель хотел сбежать в РФ

На прошлой неделе забор на границе Финляндии с Россией впервые остановил нарушителя

Забор на границе (Фото: Janne Kuronen/EPA)

Благодаря забору на границе Финляндии с Россией удалось задержать нарушителя. Об этом сообщил финский вещатель Yle.

В прошлый четверг забор на восточной границе впервые остановил нарушителя, который пытался пересечь границу. Сигнализация, вызванная забором, помогла пограничникам предотвратить незаконное пересечение границы из Финляндии в Россию одним человеком. Инцидент произошел в городе Иматра (Южная Карелия).

Читайте также Финляндия закупила сотни глушителей от дронов на фоне угрозы от РФ

"Это был первый инцидент, но, надеемся, не последний. Именно для этого и был построен забор", – заявил Самуэль Сильянен, руководитель пограничного управления Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.

Забор обеспечивает пограничной службе круглосуточное видеонаблюдение. Территория вокруг забора также может контролироваться с помощью приборов ночного видения и тепловизионных камер.

Всего на юго-востоке Финляндии построят 140 км забора, сейчас есть около 100 км. В течение текущего года постепенно будет внедряться система технического мониторинга.

Пограничник заявил, что данные, полученные с помощью технологии мониторинга, анализируются искусственным интеллектом. ИИ может немедленно сообщить о пребывании человека или животного вблизи ограждения. В заборе каждые три километра установлены въездные ворота для животных.

В целом Финляндия планирует построить 200 км забора на восточной границе. Общая стоимость проекта составляет около 380 млн евро.