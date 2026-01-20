В Финляндии заявили о первом эффекте от забора на границе. Нарушитель хотел сбежать в РФ
Благодаря забору на границе Финляндии с Россией удалось задержать нарушителя. Об этом сообщил финский вещатель Yle.
В прошлый четверг забор на восточной границе впервые остановил нарушителя, который пытался пересечь границу. Сигнализация, вызванная забором, помогла пограничникам предотвратить незаконное пересечение границы из Финляндии в Россию одним человеком. Инцидент произошел в городе Иматра (Южная Карелия).
"Это был первый инцидент, но, надеемся, не последний. Именно для этого и был построен забор", – заявил Самуэль Сильянен, руководитель пограничного управления Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.
Забор обеспечивает пограничной службе круглосуточное видеонаблюдение. Территория вокруг забора также может контролироваться с помощью приборов ночного видения и тепловизионных камер.
Всего на юго-востоке Финляндии построят 140 км забора, сейчас есть около 100 км. В течение текущего года постепенно будет внедряться система технического мониторинга.
Пограничник заявил, что данные, полученные с помощью технологии мониторинга, анализируются искусственным интеллектом. ИИ может немедленно сообщить о пребывании человека или животного вблизи ограждения. В заборе каждые три километра установлены въездные ворота для животных.
В целом Финляндия планирует построить 200 км забора на восточной границе. Общая стоимость проекта составляет около 380 млн евро.
- В мае 2025 года Финляндия завершила строительство первых 35 км забора высотой 4,5 метра, который она строит на границе с Россией с целью противодействия нелегальной миграции.
- 16 декабря премьер Финляндии заявил, что Россия перебросит свои войска к границам стран НАТО после возможного мирного соглашения по Украине.
- 10 января 2026 года Финляндия окончательно вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
