Россия перебросит войска к границам НАТО после перемирия в Украине – премьер Финляндии

Петтери Орпо (Фото: x.com/PetteriOrpo)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия перебросит свои войска к границам стран НАТО после возможного мирного соглашения по Украине. Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

Орпо подчеркнул, что завершение полномасштабной войны не устранит российскую угрозу. К тому же, после перемирия некоторые страны Евросоюза могут уменьшить давление на Россию, а это вызывает беспокойство.

Читайте также Ядовитая пилюля Трампа к Рождеству. Почему уход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

По его словам, Европа должна заранее усилить оборону восточного фланга и обеспечить дополнительное финансирование государств, находящихся в зоне риска.

"Когда в Украине воцарится мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они перебросят свои вооруженные силы к нашей границе и к границе с Балтийским морем. Ясно, что нам нужна финансовая поддержка от Брюсселя", – сказал он.

Европа должна быть готова к самообороне по мере того, как США начинают сокращать свое присутствие на континенте. В то же время финский премьер отметил, что экономика страны сейчас находится в очень плохом состоянии из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии "сложная".

Орпо отметил, что страны восточного фланга заинтересованы не только в 1,5 млрд евро неиспользованных европейских средств, предназначенных для военных проектов, но и в значительной части из примерно 130 млрд евро, зарезервированных ЕС на оборону в следующем бюджетном периоде.