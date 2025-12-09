Президент США раскритиковал Европу: Я считаю, они слабые
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европу, назвав ее "разваливающимся сообществом", а лидеров – слабыми людьми. Об этом он заявил в интервью Politico.
По словам американского президента, страны ЕС не способны контролировать миграционные потоки, а в вопросе войны России против Украины они "говорят, но не действуют". И если ситуация не изменится, многие страны ЕС "перестанут быть жизнеспособными".
"Я считаю, что они слабы. И к тому же они стремятся быть политкорректными. Я думаю, они просто не знают, что делать. Европа не знает, что делать, она разрушается", – сказал Трамп.
На вопрос о том, смогут ли его увидеть вовлеченным в европейские дела, президент США ответил, что хочет управлять Америкой, а не Европой. И сейчас он и так вовлечен в дела Европы.
"НАТО называет меня папочкой", – сказал Трамп.
- В марте Трамп обвинил Европу в том, что она потратила на российскую нефть и газ больше, чем на защиту Украины.
- 6 декабря Bloomberg сообщало, что новая стратегия нацбезопасности Трампа критикует союзников, а не врагов США.
