Президент США раскритиковал Европу: Я считаю, они слабые

Трамп заявил, что Европа не может справиться с потоком мигрантов и не способна положить конец войне РФ против Украины

Дональд Трамп (Фото: EPA / Leszek Szymanski)

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европу, назвав ее "разваливающимся сообществом", а лидеров – слабыми людьми. Об этом он заявил в интервью Politico.

По словам американского президента, страны ЕС не способны контролировать миграционные потоки, а в вопросе войны России против Украины они "говорят, но не действуют". И если ситуация не изменится, многие страны ЕС "перестанут быть жизнеспособными".

"Я считаю, что они слабы. И к тому же они стремятся быть политкорректными. Я думаю, они просто не знают, что делать. Европа не знает, что делать, она разрушается", – сказал Трамп.

На вопрос о том, смогут ли его увидеть вовлеченным в европейские дела, президент США ответил, что хочет управлять Америкой, а не Европой. И сейчас он и так вовлечен в дела Европы.

"НАТО называет меня папочкой", – сказал Трамп.