Bloomberg: Новая стратегия нацбезопасности Трампа критикует союзников, а не врагов США

Журналисты обратили внимание, что в стратегии не упоминается Венесуэла, которой США активно угрожали наземными ударами

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Раскол между США и Европой в отношениях, определявших мировую политику со времен Второй мировой войны, кристаллизовался в обновленной стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в анализе агентства Bloomberg.

Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа, опубликованная в ночь на 5 декабря и лично подписанная им, значительно отклоняется от глобального порядка середины XX века, предупреждая, что континенту грозит "цивилизационное стирание" из-за десятилетий экономического упадка, а также политических и культурных неудач.

"Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли", — говорится в стратегии.

Этот документ, по сути, закрепляет то, что было понятно уже несколько месяцев с момента возвращения Трампа в Белый дом: США сосредоточились на своих внутренних делах и видят несоответствие между его доктриной "Америка превыше всего" и европейскими странами, которые входят в НАТО.

Стратегия почти не упоминает войну России против Украины и повторяет знакомое оправдание вторжения российского диктатора Владимира Путина, утверждая, что США должны сосредоточиться на "завершении представления о НАТО как постоянно расширяющемся союзе".

Что касается Китая, то документ главным образом призывает союзников США в Азии тратить больше на оборону, в частности для помощи в защите Тайваня.

Журналисты отметили, что документ обнародовали поздно вечером в США, рано утром в Европе. Стратегия – документ, который не имеет юридического веса, не содержит новых политических директив, но воплощает в официальный политический жаргон Вашингтона часто поразительный, неортодоксальный и экономически разрушительный подход к мировым делам, который включает тарифы, размышления о вторжении в Канаду, тирады против Украины и постоянные обращения к Пекину и Москве.

В стратегии вообще не упоминается Северная Корея и Венесуэла, которой США активно угрожали наземными ударами. Между тем формулировка относительно традиционных геополитических соперников России и Китая очень сдержанная, особенно по сравнению со стратегией безопасности 2017 года во время первого срока Трампа, в которой говорилось, что две страны "хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам Штатов".

На этот раз документ обвиняет американские "элиты" в провальной политике в отношении Китая, утверждая, что эта страна "стала богатой и могущественной, и использовала свое богатство и власть для получения значительного преимущества". Документ подкрепляет обещание Трампа "восстановить равновесие" в экономических отношениях с Китаем путем сотрудничества с союзниками.

В стратегии упоминаются китайские государственные компании, которые преуспели в построении физической и цифровой инфраструктуры, а также признается, что Америка и ее союзники еще не сформулировали, а тем более не реализовали общий план для Глобального Юга.

Медиа пишет, что европейские лидеры все еще пытаются сформулировать согласованный ответ с момента публичной критики со стороны вице-президента США Джей Ди Венса в феврале.