Россия меняет тактику, начала гораздо больше работать пехота – офицер ВСУ

На Покровском и Новопавловском направлениях россияне изменили тактику – из-за погодных условий больше привлекается пехота. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командир РУБАК 150 отдельного разведывательно-ударного батальона с позывным Мольфар, подразделение которого работает на этих направлениях.

По его словам, враг не прекращает активных попыток залезть или залететь в достаточно глубокий тыл Сил обороны и вырезать логистику. Но из-за дождей и туманов россиянам трудно работать дронами на фронте.

"Поэтому они немного изменили тактику, и сейчас гораздо больше работают именно пехотные подразделения. Отследить движение, перемещение личного состава и даже техники в такую погоду – это непростая задача", – говорит Мольфар.

По его словам, оптоволокно остается одним из важнейших составляющих на поле боя, даже в пасмурную погоду. Оно позволяет "достаточно точно поражать цели". Однако на каждое действие есть противодействие, отмечает военный.

"Чем активнее на том или ином участке применяется волокно, тем быстрее его порежут. Если оно очень эффективное, то этому должны противодействовать как с нашей, так и с их стороны", – рассказал офицер Вооруженных Сил Украины.