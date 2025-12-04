Мольфар (Фото: Юлія Кочетова)

На Покровському та Новопавлівському напрямках росіяни змінили тактику – через погодні умови більше залучається піхота. Про це в коментарі LIGA.net розповів командир РУБАК 150 окремого розвідувально-ударного батальйону на псевдо Мольфар, підрозділ якого працює на цих напрямках.

За його словами, ворог не припиняє активних спроб залізти чи залетіти у досить глибокий тил Сил оборони та вирізати логістику. Але через дощі й тумани росіянам важко працювати дронами на фронті.

"Тому вони трохи змінили тактику і зараз набагато більше працюють саме піхотні підрозділи. Простежити рух, переміщення особового складу і навіть техніки в таку погоду є непростим завданням", – каже Мольфар.

За його словами, оптоволокно лишається одним з найважливіших компонентів на полі бою, навіть у похмуру погоду. Воно дозволяє "досить точно вражати цілі". Однак на кожну дію є протидія, наголошує військовий.

"Що активніше на тій чи іншій ділянці застосовується волокно, то швидше його поріжуть. Якщо воно дуже ефективне, то цьому мають протидіяти як з нашої, так і з їхньої сторони", – розповів офіцер Збройних Сил України.