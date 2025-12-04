Мирноград майже повністю оточено, ротація неможлива – джерела в морській піхоті

До Мирнограда більше неможливо проїхати технікою або автівками, ворог тисне з усіх боків, кажуть співрозмовники LIGA.net

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Місто Мирноград Покровського району Донецької області наразі майже повністю оточене російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна. Про це LIGA.net розповіли двоє співрозмовників у 38 окремій бригаді морської піхоти.

За словами військовослужбовців, логістичні шляхи до Мирнограда зараз дуже ускладнені, постачання здійснюються за допомогою виключно наземних роботизованих комплексів і дронів.

Пересування техніки й автомобілів вже давно неможливе: кожне фізичне висування, особливо на техніці, зазвичай супроводжується засідкою і вогневим контактом з ворогом. Це унеможливлює ротацію людей.

Перешийок у районі Рівного і між Родинським і Красним Лиманом до Покровська доводиться утримувати додатковими силами. Росіяни тиснуть з усіх боків.

За словами одного зі співрозмовників, для збереження контролю над перешийком необхідна підтримка окремого додаткового підрозділу, який буде утримувати його і зможе бодай трохи розвантажити логістику та проведення ротацій. Однак цього сьогодні не робиться.

Ситуація довкола Мирнограда (Мапа: DeepState)

Водночас головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що війська продовжують утримувати визначені райони як безпосередньо у Покровську, так і в Мирнограді, а також блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Він провів нараду з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів, під час якої "уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів".

"Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БпЛА", – додав Сирський.