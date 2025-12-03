ЗСУ продовжують зачистку Покровська попри інформацію про російський контроль над містом

Українські військові (Фото: Генеральний штаб)

Українські сили продовжують знищувати окупантів у Покровську та організовують додаткові логістичні шляхи до міста. Про це на тлі інформації про російський контроль нібито вже над 95% Покровська повідомило угрупування військ "Схід".

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", – йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді продовжується ліквідація російських окупантві на підступах до міста.

Загалом на Покровському напрямку українські захисники протягом доби зупинили 52 штурмові дії ворога. Було знешкоджено 130 окупантів.

Також знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк та бойову броньовану машину, також пошкоджено автомобіль, окрім цього уражено п’ять укриттів ворожої піхоти.