В Покровську росіяни зробили спробу "флаговтику" й втекли. В місті триває зачистка

У Мирнограді військові ліквідовують ворога на підступах до міста

Український військовий, Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, а в Мирнограді українські військові тримають оборону. Ворог не лишає спроб встановлювати прапори задля пропагандистської картинки, повідомили в оперативному командуванні "Схід".

"Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", – розповіли військові.

За їх словами, окупанти намагаються показати, що контролюють місто, однак зазнають великих втрат.

Щодо Мирнограда, то українські підрозділи захищають місто і ліквідовують ворога на підступах до нього. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним.

Загалом на Покровському напрямку українські військові минулої доби зупинили 72 штурми. Ворог втратив 104 солдати, з них ліквідовано – 81.

Також знищено 11 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" знищено 445 окупантів, 586 БпЛА різних типів та 43 одиниці іншого озброєння і техніки, уражено 50 розрахунків російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1261 вогневе завдання.