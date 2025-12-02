В Покровске россияне предприняли попытку "флаговтыка" и сбежали. В городе продолжается зачистка

В Мирнограде военные ликвидируют врага на подступах к городу

Украинский военный, Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, а в Мирнограде украинские военные держат оборону. Враг не оставляет попыток устанавливать флаги для пропагандистской картинки, сообщили в оперативном командовании "Восток".

"Захватчики, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку "флагофтыка" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно убежали, продолжается зачистка вражеских групп", – рассказали военные.

По их словам, оккупанты пытаются показать, что контролируют город, однако несут большие потери.

Что касается Мирнограда, то украинские подразделения защищают город и ликвидируют врага на подступах к нему. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым.

Всего на Покровском направлении украинские военные за прошедшие сутки остановили 72 штурма. Враг потерял 104 солдата, из них ликвидировано – 81.

Также уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система противника.

В целом в зоне ответственности ГВ "Восток" уничтожено 445 оккупантов, 586 БпЛА различных типов и 43 единицы другого вооружения и техники, поражено 50 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1261 огневую задачу.