Путину снова доложили о "взятии" украинских городов. В Центре при СНБО объяснили тактику России

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заслушал доклады своих военных о якобы оккупации ряда украинских городов. Однако тактика захватчиков с давлением на передовой и "громкими заявлениями" направлена на Запад и влияние на переговорный процесс, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россияне в течение следующих недель будут делать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями – все это делается исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии", – отметил он.

Коваленко отметил, что по состоянию на вечер 1 декабря часть Волчанска находится под контролем Сил обороны, а также россияне не захватили Купянск, однако врали об этом.

"Тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил", – подытожил руководитель ЦПД.

Ранее российские пропагандисты написали, что Путин посетил один из командных пунктов Объединенной группировки войск РФ. В частности, диктатору доложили о якобы оккупации Покровска и Волчанска.

Украинский аналитический проект Deepstate не фиксирует полного контроля РФ над этими населенными пунктами, как и над Купянском:

Карта: Deepstate

