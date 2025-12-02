Путину снова доложили о "взятии" украинских городов. В Центре при СНБО объяснили тактику России
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заслушал доклады своих военных о якобы оккупации ряда украинских городов. Однако тактика захватчиков с давлением на передовой и "громкими заявлениями" направлена на Запад и влияние на переговорный процесс, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Россияне в течение следующих недель будут делать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями – все это делается исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии", – отметил он.
Коваленко отметил, что по состоянию на вечер 1 декабря часть Волчанска находится под контролем Сил обороны, а также россияне не захватили Купянск, однако врали об этом.
"Тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил", – подытожил руководитель ЦПД.
Ранее российские пропагандисты написали, что Путин посетил один из командных пунктов Объединенной группировки войск РФ. В частности, диктатору доложили о якобы оккупации Покровска и Волчанска.
Украинский аналитический проект Deepstate не фиксирует полного контроля РФ над этими населенными пунктами, как и над Купянском:
- 27 ноября спикер Группировки Объединенных сил сообщил, что россияне "забрехались" о захвате Купянска на Харьковщине – в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и нормального снабжения. В Волчанске ситуация хуже из-за разрушенного города, однако о полном его захвате речь не идет.
- 1 декабря 7 корпус ДШВ сообщил, что враг продолжает атаковать логистические пути в районе Покровска, но украинские военные не считают это признаком окружения.
- Президент Зеленский сообщил, что защитники зачистили почти всех оккупантов из Купянска.
Комментарии (0)