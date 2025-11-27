"Путин изродил абсолютный бред". В ВСУ ответили о Купянске и Волчанске

В Купянске защитники перерезали коммуникации россиян, а в Волчанске есть медленное продвижение оккупантов, но ВСУ сохраняют позиции, заявил Трегубов

Российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Россияне "забрехались" о захвате Купянска на Харьковщине – в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и нормального снабжения. В Волчанске ситуация хуже из-за разрушенного города, однако о полном его захвате речь не идет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Журналистка спросила о "победных" заявлениях россиян по Купянску и Волчанску. Она отметила, что со слов захватчиков о первом городе ее собеседники смеются и отмечают, что в нем осталось несколько групп "недобитков", которых пока не получилось обезвредить, поскольку те прикрываются гражданскими.

Спикер ответил, что у россиян в Купянске "история смешная": оккупанты имели попытки продвижения, и на начало ноября те казались перспективными.

"Они [захватчики] проходили в центр, пытались идти на юг, но довольно таки эффективно удалось перерезать им коммуникации с помощью ударов дронов", – отмечает военный.

Из-за этого, добавляет он, группы РФ в городе не могут получать ни пополнение, ни нормально получать боеприпасы и даже питание: "Ну, им бросают дронами, но что те дроны [способны сделать], сколько они унесут".

Фактически, в Купянске остались разрозненные группы захватчиков – неделю назад (17-23 ноября) по перехватам связи было около 40 человек в таких формированиях было на севере города, отметил Трегубов.

Военный добавил, что "выкуривать" оккупантов оттуда также трудно, так как там остаются гражданские жители, а также активно действуют российские беспилотники.

"То есть ирония в том, что они еще в начале ноября забрехались. Сначала локальные командиры в отчетах на [начальника Генерального штаба РФ] Герасимова, потом Герасимов в отчетах на [диктатора РФ] Путина. И уже Путин лично в эфирах изродил абсолютно бредятину [бред] в стиле, что там окружен город, там 15 окруженных на Купянском-Узловом [украинских] батальонов", – рассказал спикер.

Он отметил, что площадь Купянска-Узлового (поселка под городом Купянск) составляет всего 4 километра квадратных – и столько подразделений физически не могло бы там разместиться.

В то же время Трегубов добавил, что в Волчанске ситуация "на самом деле хуже".

"В Волчанске хуже, потому что там просто разрушенный город и россияне там таки продвигаются. Они это делают очень медленно, реально там, по метру, но лезут", – пояснил военный.

Однако он подчеркнул, что о полном захвате города россиянами речь не идет, поскольку украинские позиции там остаются, хотя и на них давят захватчики.

Ранее, вечером 27 ноября, российский диктатор в своем новом выступлении в очередной раз заявил, что Волчанск якобы "почти полностью" находится в руках оккупантов, и снова вспомнил о якобы успехе РФ в Купянске.