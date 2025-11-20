Генштаб ответил Путину и Герасимову о "захвате" Купянска и Ямполя

Украинское командование отреагировало на заявление Москвы о якобы полной оккупации населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях

Владимир Путин (Фото: EPA)

Генеральный штаб ВСУ возразил заявления российского руководства о якобы захвате Купянска и Ямполя в Харьковской и Донецкой областях.

В частности, вечером 20 ноября о якобы полном захвате этих населенных пунктов заявил руководитель российского Генштаба Валерий Герасимов в своем докладе диктатору Владимиру Путину.

В ответ украинское командование сообщило, что Купянск находится под контролем Сил обороны: "В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город".

По данным ГШ, похожая ситуация и в Ямполе - в районе поселка продолжаются поисково-ударные действия наших войск.

Также украинские военные опровергли заявления о якобы захвате 80% города Волчанск в Харьковской области и 70% Покровска в Донецкой.

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются", - говорится в сообщении.

Генштаб напомнил, что российская пропаганда месяц назад уже "возила" журналистов в Купянск и Покровск.

"Очередная информационная ложь российского Генштаба направлена лишь на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, которую гонят в постоянные "мясные" штурмы. Единственные кровавые "достижения" руководства РФ - это убийства женщин и детей, как это было во время удара по жилому дому в Тернополе", - отметило командование.

Там также напомнили, что с начала 2025 года потери РФ превысили 371 000 человек.

По данным украинского аналитического проекта Deepstate, оккупанты не захватили полностью Купянск и не контролируют большую часть Волчанска и Покровска, а Ямполь полностью находится в "серой зоне".

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Темно-синие отметки с севера на юг - Волчанск, Купянск, Ямполь и Покровск (Карта: Deepstate)