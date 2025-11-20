Генштаб відповів Путіну та Герасимову про "захоплення" Куп'янська та Ямполя

Українське командування зреагувало на заяву Москви про нібито повну окупацію населених пунктів у Харківській та Донецькій областях

Володимир Путін (Фото: EPA)

Генеральний штаб ЗСУ заперечив заяви російського керівництва про буцімто захоплення Куп'янська та Ямполя на Харківщині та Донеччині.

Зокрема, увечері 20 листопада про буцімто повне захоплення цих населених пунктів заявив керівник російського Генштабу Валерій Герасимов у своїй доповіді диктатору Володимиру Путіну.

У відповідь українське командування повідомило, що Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони: "У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста".

За даними ГШ, схожа ситуація і в Ямполі — у районі селища тривають пошуково-ударні дії наших військ.

Також українські військові спростували заяви про нібито захоплення 80% міста Вовчанськ у Харківській області та 70% Покровська у Донецькій.

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються", - йдеться у дописі.

Генштаб нагадав, що російська пропаганда місяць тому вже "возила" журналістів до Куп'янська та Покровська.

"Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні «м’ясні» штурми. Єдині криваві "здобутки" керівництва РФ - це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі", - зауважило командування.

Там також нагадали, що з початку 2025 року втрати РФ перевищили 371 000 осіб.

За даними українського аналітичного проєкту Deepstate, окупанти не захопили повністю Куп'янськ й не контролюють більшої частини Вовчанська та Покровська, а Ямпіль цілком перебуває у "сірій зоні".

Темно-сині позначки з півночі на південь - Вовчанськ, Куп'янськ, Ямпіль та Покровськ (Мапа: Deepstate)