На переговорах зі США Зеленський окремо повідомив про удар Росії по Тернополю

Україна розраховує на допомогу Штатів в обмеженні схем постачання іноземних деталей для ракет РФ, заявив президент

Рятувальники дістають з-під завалів будинку у Тернополі тіло жінки ввечері 20 листопада 2025 року (Фото: ДСНС Тернопільщини)

Під час переговорів США та України у Києві, зокрема, обговорювався удар РФ по Тернополю 19 листопада – Вашингтон отримав дані стосовно іноземних компонентів у російських ракетах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

"Окремо поінформував про жахливий удар Росії по Тернополю. Ракета Х-101, якою вчора російська армія вдарила по звичайній багатоповерхівці, виготовлена 2025 року. У ній – 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій", – розповів глава держави.

Зеленський додав, що Україна розраховує на допомогу США в обмеженні усіх таких схем.

Президент зауважив, що передав Дрісколлу конкретні матеріали з інформацією компаній-виробників критичних компонентів, країн їх походження та безпосередньо цих деталей.

Стосовно обговорення нового мирного плану США, глава держави розповів, що на зустрічі говорили про "варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії".

"Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи", – зауважив Зеленський.

Ввечері 20 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники дістали з-під завалів будинку у Тернополі тіло жінки.

Кількість загиблих через російську атаку зросла до 27 осіб, з них троє – діти.

У місті постраждали 94 людини, зокрема 18 дітей.

"Наразі розібрано близько 950 квадратних метрів залізобетонних конструкцій та вивезено 460 тонн будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи", – повідомило відомство.

Фото: ДСНС Тернопільщини

