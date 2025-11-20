Зеленський офіційно отримав проєкт мирного плану США

Київ та Вашингтон погодилися працювати над положеннями документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України, заявили в Офісі президента

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт мирного плану. Про це повідомив Офіс глави держави після перемовин української та американської сторін.

За оцінкою США, цей план може "активізувати дипломатію". Натомість президент "окреслив принципові основи", важливі для українського народу, й за підсумками зустрічі Київ і Вашингтон домовилися працювати над пунктами плану "так, щоб це дало гідне закінчення війни", пише ОП.

Там додали, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з американським колегою Дональдом Трампом "наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру".

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", – йдеться у публікації.

Інших подробиць Офіс не наводить.

В останні дні у Києві перебуває делегація на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Так, 19 листопада він обговорював з керівником оборонного відомства Денисом Шмигалем українські військові інновації, зокрема дрони.