NBC News: Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання російсько-української війни, який високопосадовці адміністрації приховано розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Про це повідомляє NBC News з посиланням на неназваного співрозмовника в адміністрації Трампа.

За словами чиновника, у розробці плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять американського президента Джаред Кушнер.

"План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він передбачає те, чого Україна прагне та потребує для досягнення тривалого миру", – сказав співрозмовник журналістів.

Посадовець не розкрив деталей плану, який, на його думку, все ще перебуває на певному етапі переговорів з ключовими залученими сторонами.

Троє американських чиновників повідомили NBC News, що рамки мирної угоди все ще потребують представлення українцям, і що час завершення розробки проєкту плану збігся з візитом представників армії США до України.

Американська делегація прибула до Києва 19 листопада з двома місіями: обговорити військову стратегію й технології та допомогти відродити мирний процес, повідомили два американських чиновники, європейський посадовець і співрозмовник, наближений до українського уряду.

Посадовець Пентагону заявив, що міністра армії США Дена Дрісколла проінформували про 28-пунктний план, але це не було головною темою його зустрічей у Києві.

  • За даними Axios, адміністрація Трампа таємно консультується з Москвою для розробки нового плану припинення російсько-української війни.
  • План Росії та США щодо припинення війни передбачає відмову України від окупованих територій і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ, пише Reuters.
