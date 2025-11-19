Politico: Трамп направив до Києва двох високопосадовців армії США

Ден Дрісколл та Ренді Джордж проведуть перемовини з Володимиром Зеленським та українськими військовими посадовцями

Ден Дрісколл (Фото: Stan Gilliland/EPA)

Міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули з неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомила газета Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Дрісколл та Джордж стали найвищими посадовцями Міноборони США від адміністрації президента США Дональда Трампа, які відвідали Україну.

Заплановано, що вони зустрінуться з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським. Зустрічі почнуться в середу, 19 листопада.

Основна увага під час поїздки буде приділена залученню українського керівництва до відновлення мирного процесу з Росією, навіть попри те, що Москва відхилила всі попередні спроби США та України зупинити бойові дії.

Київ та Вашингтон також працюють над великою угодою щодо обміну технологіями в галузі БпЛА та автономних боєприпасів, і ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля.

Україна стала лідером у розробці та вдосконаленні ударних безпілотників великої та малої дальності, які змінили вигляд поля бою та вражали цілі вглиб Росії, пише медіа.

Журналісти зазначили, що, на перший погляд, відправлення Дрісколла до Києва з делікатною миротворчою місією здається незвичайним рішенням. Але ветеран армії та друг віцепрезидента США Джей Ді Венса з юридичного факультету Єльського університету став важливою фігурою в Пентагоні й тепер може зайняти більш помітну роль.

Міністр оборони США Піт Гегсет не їздив до Києва. Речники Дрісколла та Джорджа відмовилися від коментарів.

16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.

Проте 23 жовтня Трамп заявив про скасування саміту. Каже, що не буде зустрічатися з диктатором РФ, поки не буде реальної перспективи підписання мирної угоди.