Трамп поговорив з Путіним й анонсував зустріч в Угорщині: повна заява президента США

Глава Штатів заявив, що обговорить з Зеленським свою розмову з російським диктатором та "багато іншого"

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня (Фото: EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів дзвінок з диктатором РФ Володимиром Путіним й анонсував зустріч щодо закінчення російсько-української війни в угорській столиці Будапешті. Допис про це глава США опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю "безславну" війну між Росією та Україною", – написав Трамп, не уточнюючи, коли буде ця зустріч.

Водночас він заявив, що наприкінці розмови вони з диктатором РФ домовилися наступного тижня (20-26 жовтня) провести зустріч своїх радників високого рівня.

"Перші зустрічі з боку Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені. Місце зустрічі ще не визначено", – додав глава Штатів.

Також політик повідомив, що обговорить цей дзвінок з Путіним та "багато іншого" на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня.

На думку Трампа, ця телефонна розмова дала "великий прогрес".

Інші тези американського президента:

→ глава США назвав розмову "дуже продуктивною";

→ Путін вітав його та Штати з мирним врегулюванням між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС;

→ "Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною";

→ диктатор РФ подякував першій леді США Меланії Трамп "за її залучення [до роботи] з дітьми", Путін "був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться" (у жовтні дружина Трампа повідомила, що отримала відповідь від російського диктатора стосовно українських дітей, викрадених Москвою. – Ред.);

→ також американський президент і Путін "багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та США, коли війна з Україною закінчиться".