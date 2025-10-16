Трамп поговорив з Путіним й анонсував зустріч в Угорщині: повна заява президента США
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів дзвінок з диктатором РФ Володимиром Путіним й анонсував зустріч щодо закінчення російсько-української війни в угорській столиці Будапешті. Допис про це глава США опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю "безславну" війну між Росією та Україною", – написав Трамп, не уточнюючи, коли буде ця зустріч.
Водночас він заявив, що наприкінці розмови вони з диктатором РФ домовилися наступного тижня (20-26 жовтня) провести зустріч своїх радників високого рівня.
"Перші зустрічі з боку Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені. Місце зустрічі ще не визначено", – додав глава Штатів.
Також політик повідомив, що обговорить цей дзвінок з Путіним та "багато іншого" на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня.
На думку Трампа, ця телефонна розмова дала "великий прогрес".
Інші тези американського президента:
→ глава США назвав розмову "дуже продуктивною";
→ Путін вітав його та Штати з мирним врегулюванням між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС;
→ "Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною";
→ диктатор РФ подякував першій леді США Меланії Трамп "за її залучення [до роботи] з дітьми", Путін "був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться" (у жовтні дружина Трампа повідомила, що отримала відповідь від російського диктатора стосовно українських дітей, викрадених Москвою. – Ред.);
→ також американський президент і Путін "багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та США, коли війна з Україною закінчиться".
- 14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проти цього неодноразово виступав Кремль, зокрема й особисто Путін. Глава України зауважував, що Москва боїться постачання такого озброєння – і це свідчить, що такий тиск може допомогти з закінченням війни.
- 15 жовтня керівник Штатів заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ.
- Газета The Telegraph заявила, що глава США працює над створенням так званого фонду перемоги України, який фінансуватиметься коштом нових тарифів проти Китаю.
