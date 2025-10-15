Трамп: Україна хоче перейти у наступ

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ. Про це керівник Штатів сказав під час пресконференції з директором Федерального бюро розслідувань Кешем Пателем у Білому домі.

Трамп заявив, що невдовзі розмовлятиме з президентом Володимиром Зеленським про війну, але про що саме – він не уточнив.

"Ми будемо говорити...Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і нам доведеться ухвалити рішення", – сказав він.

Трамп також додав, що все, що США хочуть від російського диктатора Володимира Путіна - це щоб він припинив убивати українців і росіян.