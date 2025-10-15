Трамп: Україна хоче перейти у наступ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ. Про це керівник Штатів сказав під час пресконференції з директором Федерального бюро розслідувань Кешем Пателем у Білому домі.
Трамп заявив, що невдовзі розмовлятиме з президентом Володимиром Зеленським про війну, але про що саме – він не уточнив.
"Ми будемо говорити...Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і нам доведеться ухвалити рішення", – сказав він.
Трамп також додав, що все, що США хочуть від російського диктатора Володимира Путіна - це щоб він припинив убивати українців і росіян.
- 23 вересня Трамп написав пост, у якому заявив, що Україна може відвоювати всі свої території за підтримки ЄС, а от Росія перебуває у великій економічній біді.
- 25 вересня президент США наголосив, що росіяни майже нічого не захопили, попри важкі бомбардування України.
- За даними WSJ, Трампа проінформували про запланований український наступ. Він потребуватиме підтримки американської розвідки.
