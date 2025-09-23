Трамп: Україна за підтримки ЄС може відвоювати всі свої території

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського союзу Україна може відвоювати всю свою територію. Такий допис американський політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і ВІДВОЮВАТИ всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" – написав керівник Штатів.

За його словами, Москва вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше тижня".

На думку Трампа, така ситуація не додає росіянам престижу, а насправді ж "це робить їх дуже схожими на "паперового тигра".

"Коли жителі Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має Великий Дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первинному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!" – зазначив президент США.

Він додав. що диктатор Володимир Путін та Росія перебувають у "ВЕЛИКІЙ економічній біді", і зараз час для України діяти.

"У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає (Штати продають НАТО зброю за програмою PURL, яку Альянс передає Україні. – Ред.). Удачі всім!" – підсумував політик.

Слід зауважити, що раніше президент США не виступав за відновлення територіальної цілісності України, а натомість неодноразово заявляв, що доведеться проводити "обмін територіями" між Україною та Росією у межах мирного врегулювання.