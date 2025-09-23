Україна успішно зупиняє потужну армію РФ, ситуація для них не найкраща – Трамп

Президент США нагадав, що росіяни сподівалися, що вторгнення завершиться за три дні

Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку (скриншот відео)

Україна успішно зупиняє російську армію на фронті, яка намагається просуватися. Ситуація для окупантів на фронті не найкраща, заявив президент США Дональд Трамп під час конференції з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Він зазначив, що США мають велику повагу до боротьби, яку веде Україна. А найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному стані.

Президент США також нагадав, що всі думали, що вторгнення Росії "закінчиться за три дні", але завдяки українським військовим та залученості всіх боротьба триває понад три роки.

"Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже відважна ситуація.. Це не найкраща ситуація для Росії, вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки", – зазначив Трамп.

Бої на фронті він назвав тяжкими і зазначив, що ситуація виглядає так, ніби це не зупиниться.